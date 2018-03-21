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Фонд Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт» ищет талантливых режиссеров
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Фонд Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт» ищет талантливых режиссеров 

Собака 5 часов назад
Фото: Собака
21 марта — во Всемирный день поэзии — Фестиваль искусств АРТ-ОКНО, учрежденный Благотворительным фондом Алишера Усманова, запускает первый в России региональный конкурс для режиссеров по созданию поэтических мини-фильмов.
Он пройдет в рамках проекта «Кинопоэзия Анатолия Белого», который направлен на создание в пространстве современного искусства нового жанра «поэтического мини-фильма», сочетающего в себе кинематограф и поэзию. По задумке Анатолия Белого, это повысит интерес молодежи к поэзии через визуальный контент.
Конкурсантам нужно написать сценарий поэтического мини-фильма (хронометраж до 5 минут) и оправить его вместе с заявкой на электронную почту artoknovkino@gmail.com до 21 мая 2018 года. Участие в фестивале — бесплатное.
1 июня жюри во главе с заслуженным артистом РФ, автором проекта «Кинопоэзия» Анатолием Белым выберет три сценария, которые экранизируют профессиональные съемочные группы под руководством режиссеров-победителей. Завершится проект премьерой фильмов в формате поэтического вечера «Кинопоэзия» осенью в Москве.
С подробной информацией о фестивале можно ознакомиться на сайте, сообщает пресс-служба Фестиваля искусств АРТ ОКНО.
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