В библиотеке Восточного Дегунина отметят юбилей Винсента Ван Гога

В среду, 4 апреля, в библиотеке № 37 Восточного Дегунина пройдет интерактивная лекция о постимпрессионисте Винсенте Ван Гоге «Остановленное мгновение». Событие приурочено к 165-летию со дня рождения художника. Об этом сообщила старший библиотекарь учреждения Лариса Луцовская.

— Слушатели лекции узнают интересные факты из биографии Винсента Ван Гога, ознакомятся с историей создания самых знаменитых его полотен, — рассказала Луцовская. — Мы подготовили видеоряд с репродукциями картин и моментами из жизни Винсента Ван Гога, который будет сопровождать слова лектора.

Посетителей будут ждать к 11.30. Вход свободный.

Напомним, библиотека № 37 располагается по адресу ул. Дубнинская, д. 16, корп. 1. (мю)