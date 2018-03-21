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В библиотеке Восточного Дегунина отметят юбилей Винсента Ван Гога
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В библиотеке Восточного Дегунина отметят юбилей Винсента Ван Гога 

Управа района Восточное Дегунино города Москвы 6 часов назад
Фото: Управа района Восточное Дегунино города Москвы
В среду, 4 апреля, в библиотеке № 37 Восточного Дегунина пройдет интерактивная лекция о постимпрессионисте Винсенте Ван Гоге «Остановленное мгновение». Событие приурочено к 165-летию со дня рождения художника. Об этом сообщила старший библиотекарь учреждения Лариса Луцовская.
— Слушатели лекции узнают интересные факты из биографии Винсента Ван Гога, ознакомятся с историей создания самых знаменитых его полотен, — рассказала Луцовская. — Мы подготовили видеоряд с репродукциями картин и моментами из жизни Винсента Ван Гога, который будет сопровождать слова лектора.
Посетителей будут ждать к 11.30. Вход свободный.
Напомним, библиотека № 37 располагается по адресу ул. Дубнинская, д. 16, корп. 1. (мю)
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