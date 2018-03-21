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В Махачкале откроется выставка «Из истории народно-художественных промыслов Советского Дагестана»
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В Махачкале откроется выставка «Из истории народно-художественных промыслов Советского Дагестана» 

Mirmol.ru 6 часов назад
Фото: Mirmol.ru
В Махачкале откроется выставка «Из истории народно-художественных промыслов Советского Дагестана»Экспозиция «Из истории народно-художественных промыслов Советского Дагестана», посвященная образованию Дагестанской Автономной Советской Социалистической Республики (ДАССР), откроется в этнографическом комплексе «Дагестанский аул». Организаторы выставки приглашают жителей и гостей республики познакомиться с традиционными художественными промыслами. Официальное открытие состоится 22 марта 2018 года в 15 часов по адресу г. Махачкала, ул. Даниялова, 33.
Фото: Минкультуры РД
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