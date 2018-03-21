Ученики Воскресной школы храма в Зюзине были в Музее русской иконы

18 марта учащиеся Воскресной школы храма Священномученика Вениамина, митрополита Петроградского и Гдовского в Зюзине, вместе с преподавателями совершили экскурсионную поездку в Музей русской иконы.

Музей русской иконы — первый в Москве и второй в России частный музей русской иконы. Создан по инициативе предпринимателя и мецената Михаила Абрамова . В настоящее время музей находится в центре Москвы на Гончарной улице. Собрание насчитывает около 5000 единиц хранения.

В экспозиции залов частично воссозданы элементы храмовых интерьеров.

В ходе экскурсии ребятам показали древнейшие иконы: святителя и чудотворца Николая, Георгия Победоносца и другие. Большой интерес у детей вызвал зал «Мастерская иконописца», где воссозданы все этапы написания иконы. Экскурсовод разрешил им подержать в руках доски, покрытые левкасом.