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Ученики Воскресной школы храма в Зюзине были в Музее русской иконы
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Ученики Воскресной школы храма в Зюзине были в Музее русской иконы 

Каховка 6 часов назад
Фото: Каховка
18 марта учащиеся Воскресной школы храма Священномученика Вениамина, митрополита Петроградского и Гдовского в Зюзине, вместе с преподавателями совершили экскурсионную поездку в Музей русской иконы.
Музей русской иконы — первый в Москве и второй в России частный музей русской иконы. Создан по инициативе предпринимателя и мецената Михаила Абрамова. В настоящее время музей находится в центре Москвы на Гончарной улице. Собрание насчитывает около 5000 единиц хранения.
В экспозиции залов частично воссозданы элементы храмовых интерьеров.
В ходе экскурсии ребятам показали древнейшие иконы: святителя и чудотворца Николая, Георгия Победоносца и другие. Большой интерес у детей вызвал зал «Мастерская иконописца», где воссозданы все этапы написания иконы. Экскурсовод разрешил им подержать в руках доски, покрытые левкасом.
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