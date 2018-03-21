Башня «Кик-ин-де-Кёк»: «Загляни в кухню»

Башня была построена в 1475-1483 годах, высота ее составляла тридцать восемь метров. Вскоре ее расширили, и толщину стен довели до четырех метров. Во время Ливонской войны башня была серьезно повреждена орудиями войска Ивана Грозного , но все-таки устояла. В переводе со старонемецкого языка название башни переводится как «Загляни в кухню».

Сегодня в башне работает музей, есть выставочный зал, в котором постоянно проходят различные фотовыставки. Экспозиция музея посвящена оборонительным сооружениям средневекового Таллинна, оружию и важным историческим событиям, происходившим в Таллинне. Из музея посетители могут спуститься в подземные ходы под Ингерманландским и Шведским бастионами и совершить путешествие во времени — с 1219 по 2219 год.

На шестом этаже музея работает кафе, из окон которого открываются красивые виды Старого города.