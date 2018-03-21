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В музее Востока откроется выставка известных художников из КБР
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В музее Востока откроется выставка известных художников из КБР 

АиФ Адыгея 5 часов назад
Фото: АиФ Адыгея
22 марта в 15.00 в Северокавказском филиале Государственного музея Востока состоится открытие совместной выставки «Созвучие» известных художников из Кабардино-Балкарии Миланы Халиловой и Руслана Мазло.
В экспозицию вошли уникальные произведения декоративно-прикладного искусства, выполненные в традиционных техниках — валяние войлока и плетение «ардженов» (циновок).
Выставочный проект объединяет творчество двух художников, их отношение к мирозданию — женскому и мужскому. В представленных работах присутствует мощная архаика, обращенная к адыгским истокам, к пласту человеческого самосознания тех времен, когда человек был частью космоса. Но художники трансформировали их в нечто совершенно новое, эстетически прекрасное и глубокое, не отходя от традиционной техники.
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