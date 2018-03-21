В музее Востока откроется выставка известных художников из КБР

22 марта в 15.00 в Северокавказском филиале Государственного музея Востока состоится открытие совместной выставки «Созвучие» известных художников из Кабардино-Балкарии Миланы Халиловой и Руслана Мазло.

В экспозицию вошли уникальные произведения декоративно-прикладного искусства, выполненные в традиционных техниках — валяние войлока и плетение «ардженов» (циновок).

Выставочный проект объединяет творчество двух художников, их отношение к мирозданию — женскому и мужскому. В представленных работах присутствует мощная архаика, обращенная к адыгским истокам, к пласту человеческого самосознания тех времен, когда человек был частью космоса. Но художники трансформировали их в нечто совершенно новое, эстетически прекрасное и глубокое, не отходя от традиционной техники.