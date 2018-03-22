Британский совет прекратил деятельность в России

Британский совет отменил все ранее запланированные мероприятия в связи с прекращением своей деятельности в России, сообщает ТАСС

"Британскому Совету предписано прекратить деятельность в России в соответствии с заявлением министерства иностранных дел Российской Федерации . В соответствии с этим мы отменили все запланированные мероприятия и программы", — говорится на сайте организации.

В ответ на недружественные действия Лондона по «делу Скрипаля», отравленного при неизвестных обстоятельствах в Солсбери, МИД РФ объявил о выдворении в недельный срок 23 британских дипломатов, закрытии генконсульства Великобритании в Санкт-Петербурге и прекращении деятельности Британского совета в России.