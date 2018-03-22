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Британский совет прекратил деятельность в России
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Британский совет прекратил деятельность в России 

Российская Газета 52 минуты назад
Фото: Российская Газета
Британский совет отменил все ранее запланированные мероприятия в связи с прекращением своей деятельности в России, сообщает ТАСС.
"Британскому Совету предписано прекратить деятельность в России в соответствии с заявлением министерства иностранных дел Российской Федерации. В соответствии с этим мы отменили все запланированные мероприятия и программы", — говорится на сайте организации.
В ответ на недружественные действия Лондона по «делу Скрипаля», отравленного при неизвестных обстоятельствах в Солсбери, МИД РФ объявил о выдворении в недельный срок 23 британских дипломатов, закрытии генконсульства Великобритании в Санкт-Петербурге и прекращении деятельности Британского совета в России.
При этом руководитель Британского совета остается в России и может выполнять свои функции в качестве советника по культуре при посольстве Великобритании, пояснила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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