Швыдкой назвал условия для возобновления работы Британского совета в России

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости . Британский совет не может работать на территории России без изменения своего правового статуса, он должен узаконить свое присутствие, рассказал журналистам в среду специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой

"Закрытие представительства Британского совета — это некий процесс который нужно пережить. Мы дали понять нашим британским коллегам, что в том правовом статусе, который был, совет работать больше не может, потому что между Британией и Россией нет соглашения о культурных центрах. Мы давали работать московскому представительству Британского совета, по существу, в качестве жеста доброй воли РФ, но сегодняшний политический контекст совершенно иной, чем две недели назад. Ясно, что нам было бы странно проявлять жесты доброй воли", — сказал Швыдкой.

Он подчеркнул, что российская сторона «ни в коей мере не хочет разрывать культурные контакты с Британией и Британским советом.

»Мы настаиваем только на одном, чтобы представительство в России находилось на законных основаниях, мы хотим нормальных правовых отношений, не более того", — добавил Швыдкой.

Отношения РФ и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль , работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом А234 причастно российское государство. В связи с этим премьер Британии Тереза Мэй объявила о ряде мер против РФ, в том числе о высылке 23 российских дипломатов и замораживании всех двусторонних контактов на высоком уровне.

В субботу МИД РФ обнародовал свои ответные шаги. Для этого в МИД был вызван посол Великобритании Лори Бристоу. Персонами нон-грата стали 23 дипломатических сотрудника посольства Британии, которые должны покинуть РФ в недельный срок. Учитывая диспаритет в числе консульских учреждений двух стран, отзывается согласие РФ на открытие и функционирование генерального консульства Великобритании в Санкт-Петербурге. Кроме того, принято решение о прекращении деятельности Британского совета в России в связи «с неурегулированностью его статуса».

Директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков на брифинге в среду заявил, что Москва считает нападение на российских граждан на территории Великобритании террористическим актом. При этом, по его словам, Лондон либо срежиссировал нападение на Скрипалей, либо неспособен обеспечить защиту от теракта на своей территории. Дипломат добавил, что Лондон продолжает без объяснения причин отказывать Москве в доступе к материалам расследования, и допустил, что за время после инцидента в Солсбери реальные улики могли уже исчезнуть.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что Москва полностью готова сотрудничать с Великобританией по «делу Скрипаля», если Лондон будет соблюдать все необходимые в таких случаях процедуры, прописанные в Конвенции о запрещении химического оружия.