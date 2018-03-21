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Юнармейцы Петербурга посетили Музей бронезащиты
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Юнармейцы Петербурга посетили Музей бронезащиты 

ТК «Звезда» 4 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
В частности, ребятам рассказали об историю развития бронежилетов, дали возможность ребятам примерить экспонаты на себе, начиная с разработанного во время Великой Отечественной войны стального нагрудника СН-42, до современных бронежилетов.
Юнармейцы школы №16 Василеостровского района Санкт-Петербурга совместно с офицерами Военной академии материально-технического обеспечения (МТО) имени генерала армии А. В. Хрулёва ознакомились с историей развития специального снаряжения в Музее бронезащиты Научно-производственного объединения «Специальные материалы».
В ходе экскурсии юным гостям рассказали об истории создания музея, его основных научных и образовательных функциях, уникальных коллекциях, насчитывающих около 1000 экспонатов, многие их которых являются памятниками истории науки и техники.
Особый интерес юнармейцев вызвала гордость музея — коллекция защитных шлемов и бронещитов применявшихся в армиях всех стран мира, начиная с конца XIX века по настоящее время.
Помимо этого, школьникам рассказали об историю развития бронежилетов, дали возможность ребятам примерить экспонаты на себе, начиная с разработанного во время Великой Отечественной войны стального нагрудника СН-42, до современных бронежилетов, стоящих на вооружении инженерно-саперных и штурмовых частей Вооруженных Сил РФ.
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