Юнармейцы Петербурга посетили Музей бронезащиты

В частности, ребятам рассказали об историю развития бронежилетов, дали возможность ребятам примерить экспонаты на себе, начиная с разработанного во время Великой Отечественной войны стального нагрудника СН-42, до современных бронежилетов.

Юнармейцы школы №16 Василеостровского района Санкт-Петербурга совместно с офицерами Военной академии материально-технического обеспечения (МТО) имени генерала армии А. В. Хрулёва ознакомились с историей развития специального снаряжения в Музее бронезащиты Научно-производственного объединения «Специальные материалы».

В ходе экскурсии юным гостям рассказали об истории создания музея, его основных научных и образовательных функциях, уникальных коллекциях, насчитывающих около 1000 экспонатов, многие их которых являются памятниками истории науки и техники.

Особый интерес юнармейцев вызвала гордость музея — коллекция защитных шлемов и бронещитов применявшихся в армиях всех стран мира, начиная с конца XIX века по настоящее время.

Помимо этого, школьникам рассказали об историю развития бронежилетов, дали возможность ребятам примерить экспонаты на себе, начиная с разработанного во время Великой Отечественной войны стального нагрудника СН-42, до современных бронежилетов, стоящих на вооружении инженерно-саперных и штурмовых частей Вооруженных Сил РФ.