Челябинцы смогут увидеть средневековые рыцарские доспехи, хрусталь и картины эпохи Возрождения

В Челябинский государственный музей изобразительных искусств прибыли полотна и скульптуры из Санкт-Петербурга. Выставка «Небесное и земное» из Государственного музея истории религий северной столицы расположилась в зале имени архитектора Е. В. Александрова. Чтобы сохранить оригиналы полотен 200 –летней давности требуются особые условия.

— Нужно, чтобы в помещении была влажность около 50 процентов, температура около 20 градусов, плюс-минус 2 градуса, — объясняет художник-реставратор Виктор Чечеланов.

Экспозиция представляет порядка 1000 экспонатов. Произведения живописи, графики и декоративно-прикладного творчества отличаются разнообразием религиозных сюжетов и подробностей жизни святых. И это вполне объяснимо. От Средневековья до начала Нового времени католическая церковь оказывала большое влияние на религиозное искусство. От художников требовалось точное следование не только Священным текстам, но и канонам, жестко закрепившим мотивы и композиции религиозных сюжетов.

Среди них — картина римского художника 18 века Франческо Паскуччи. На холсте размером с человеческий рост изображено святое семейство с маленьким Иоанном Крестителем.

Помимо картин, на выставке можно увидеть и другие экспонаты Средневековья и Возрождения, например хрусталь и рыцарские доспехи.

Выставка будет работать с 24 марта по 27 мая в Александровском зале Челябинского музея изобразительных искусств (пл. Революции, 1). Подробности — на сайте музея.