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В галерее «Граунд Ходынка» Щукина пройдет творческая встреча
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В галерее «Граунд Ходынка» Щукина пройдет творческая встреча 

Управа района Щукино 3 часа назад
Фото: Управа района Щукино
В галерее «Граунд Ходынка» района Щукино пройдет творческая встреча, посвященная выходу биографической книги «Эрик Сати» автора Мэри Э. Дэвис.
— Переводчица книги «Эрик Сати» Елизавета Мирошникова расскажет о творческом пути одного из самых выдающихся авангардных музыкантов ХХ века — Эрика Сати. А доцент Московского государственного педагогического университета Евгений Грасеев исполнит три гимнопедии Сати, три романса без слов, две прелюдии Дебюсси и два романса Дебюсси времен их дружбы с Сати, — сообщили в пресс-службе галереи.
Мероприятие состоится 24 марта в 19.00. Вход — 50/100 рублей. Возрастное ограничение: 6+. Адрес галереи: ул. Ирины Левченко, д. 2. (вт)
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