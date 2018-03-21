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В Южном Тушине откроется выставка художников «Родной источник»
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В Южном Тушине откроется выставка художников «Родной источник» 

Префектура СЗАО города Москвы 3 часа назад
Фото: Префектура СЗАО города Москвы
В выставочном зале «Тушино» 28 марта состоится открытие выставки московских латышских художников «Родной источник». Экспозиция подготовлена в рамках Дней латышской культуры в Москве» и организована по инициативе Московского общества латышской культуры при поддержке столичного департамента национальной политики и межрегиональных связей и посольства Латвии в России.
— На выставке будут представлены работы 12 московских художников разных поколений, которых объединяют латышские корни, любовь к стране своих предков, — рассказали в администрации галереи. — Это подарок московских латышских художников в год 100-летия Латвийской Республики. Надеемся, что многообразная экспозиция доставит истинное наслаждение любителям изобразительного искусства и станет важной вехой сближения национальных культур.
Экспозиция будет доступна для осмотра до 8 апреля включительно.
Напомним, выставочный зал «Тушино» располагается по адресу бульвар Яна Райниса, д. 19, корп. 1. Время работы: с 11.00 до 21.00. Выходной день — понедельник.
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