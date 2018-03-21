Когда отремонтируют крышу Пушкинской галереи в Железноводске?

Как сообщили в пресс-службе администрации Железноводска, на ремонт крыши Пушкинской галереи власти края и города выделили около 6 млн рублей. Крышу не ремонтировали в течение 20 лет. Реконструкцию хотят завершить в мае этого года.

Пушкинскую галерею открыли в начале ХХ века. Её сравнивают с Эйфелевой башней в Париже, поскольку строение также собрали из металлических конструкций.

По данным администрации Железноводска, вначале галерею назвали Железной, поскольку её построили возле одноимённой горы. Но в 1902 году, когда отмечали 65-летие со дня смерти Пушкина, переименовали в Пушкинскую.