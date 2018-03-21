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Дизайнер Пьер Гоналон выступит в рамках выставки WorldBuild Moscow
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Дизайнер Пьер Гоналон выступит в рамках выставки WorldBuild Moscow 

IVD.ru 2 часа назад
Фото: IVD.ru
Пьер Гоналон
Trend show — специализированная трехдневная программа мероприятий для дизайнеров и декораторов, которая в этом году расширена и дополнена новыми форматами и именами. Подробнее о программе — на официальном сайте выставки.
На площадке DesignLab состоится выступление ряда знаменитых европейских дизайнеров. В их числе Пьер Гоналон, основатель дизайнерского дома Ascete, для которого дизайнер создает коллекции осветительных приборов, мебели и авторские изделия. Пьер также основал компании Pierre Gonalons Studio и Pierre Gonalons Editions, заказчиками которых выступают такие мировые бренды, как Chloé, Kiehl’s, Knoll, Lalique, L’Oréal Luxe, Nina Ricci Parfums, Lalique, Pernod и Pierre Frey.
Пьер Гоналон является приверженцем минималистичного дизайна в сочетании с отсылками к декоративным искусствам и поп-культуре. Его работы представлены в самых престижных европейских галереях, включая Galerie Yves Gastou в Париже и Twenty First Gallery в Нью-Йорке.
Зарегистрируйтесь на выставку, чтобы послушать выступления специальных гостей, задать вопрос спикерам, повысить профессиональный уровень, узнать актуальные новости о мировых трендах, установить профессиональные связи и принять участие в дискуссиях, посетить другие яркие мероприятия деловой программы.
Получите электронный билет на выставку WorldBuild Moscow по промокоду IVD.
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