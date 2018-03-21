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Петр Белый и Александр Менус в PERMM
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Петр Белый и Александр Менус в PERMM 

Собака 1 час назад
Фото: Собака
Художник Петр Белый и дизайнер Александр Менус расскажут, как показывать и смотреть современное искусство. Диалог со зрителями пройдет 22 марта в 19.00 в стенах Пермского музея современного искусства PERMM.
В свободной беседе Петр Белый и Александр Менус обсудят, чем современное искусство отличается от «традиционного», как его можно и нужно презентовать. У вас есть возможность узнать, почему художникам необходим куратор и как с ним взаимодействовать, об идейных и технических аспектах выставочной практики.
Петр Белый — художник, куратор, лауреат премии Сергея Курехина и государственной премии «Инновация».
Александр Менус — дизайнер, художник, основатель и руководитель КБ музейного дизайна «Своя школа».
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