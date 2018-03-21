Куклы, сказки и легенды Страны восходящего солнца

21 марта в Измайловском кремле в галерее «Кукольный переулок» открылась выставка «Япония. Куклы, сказки, легенды». Экспозиция приурочена к Международному дню театра кукол.

Как сказала «ВМ» директор галереи Милена Курганова, цель выставки — образовательная.

— Куклы выставлены рядом с книгами российских японистов. Народ сейчас очень мало читает — и мне захотелось, чтобы, посмотрев японскую куклу, о ней можно было подробно прочитать — книжки лежат рядом. Куклы все ручной работы и существуют в единичном экземпляре, — сказала Милена Курганова.

Саму идею выставки реализовал Денис Хлыбов — деловой партнер Милены Кургановой.

— Проект выставки японских кукол я задумал еще восемь лет назад, — рассказывает Хлыбов, — куклами я занимаюсь довольно давно, бывал и в Японии. Наша галерея работает в Измайловском кремле несколько лет, и мне давно хотелось сделать проект именно об этой удивительной стране. Все куклы сделаны московскими и российскими художниками-кукольниками. Рекомендую приходить на выставку с детьми — они смогут померить костюм самурая, взять в руки меч, надеть на голову реконструкцию самурайского шлема.

Любопытно, что в верхушке шлема имеется небольшое сквозное отверстие. Оказывается, японские оружейники специально оставляли небольшую дырочку, сквозь которую на воина снисходил «дух войны». Денис Хлыбов считает, что для лучшего понимания истории людям надо подержать меч в руках, ощутить тяжесть доспехов и обязательно прочитать книгу.

— Сейчас все увлекаются мультимедиа — это очень удобно, включил телевизор и стой рядом, наблюдай, чтобы ничего не сломали. Мы же на выставке специально придумали несколько экскурсий с живым рассказом о традициях японских кукольных персонажей. В зависимости от интереса пришедших в Измайлово мы все время меняем содержание. И конечно, даем возможность попробовать сделать куклу самому — выделили отдельный стол.

Тактильность очень важна — у нас есть куклы, которые трогать нельзя, и те, которые, наоборот, нужно, — уверен он.

Не зная контекста, невозможно понять, что милые семь миниатюрных куколок с крошечными мечами за поясом — персонажи фильма Акиры Куросавы «Семь самураев». Рядом с ними лежат толстой стопкой листки с напечатанным кодексом самурая. Восемь заповедей кодекса актуальны и сегодня. Правила просты: уважай родителей, говори правду, будь мужественным и справедливым, верным, поступай по чести. Из экзотических правил, утративших актуальность: «Возле дома своего самурай может соорудить скромный чайный павильон, в котором надлежит использовать новые картины, современные скромные чашки и нелакированный керамический чайник».

По словам организаторов выставки, заходящие в гости японцы с интересом рассматривают кукол и дают им довольно высокую оценку.

— Ребенок через куклу познает мир, а взрослый через куклу погружается в мир фантазии и чуда, — говорит директор Государственного академического центрального театра кукол имени С. В. Образцова Ирина Корчевникова.

Она напомнила, что сейчас в России идет перекрестный год России и Японии, и эта выставка, открытая при поддержке Департамента культуры Москвы, помогает людям разных стран лучше узнать друг друга.