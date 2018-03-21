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Трансляция поедания человеческой плоти заинтересовала полицию
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Трансляция поедания человеческой плоти заинтересовала полицию 

Lenta.ru 6 часов назад
Латвийская полиция начала расследование в связи с видеотрансляцией в Facebook, участники которой жарили и ели собственную плоть. Об этом сообщает Daily Mirror.
Во время перформанса ESHATOLOĢIJA, который художник Артур Берзиньш провел в одной из рижских галерей, человек в стерильном костюме при помощи скальпеля отрезал полоски плоти со спин мужчины и женщины, пожарил на сковороде, а затем накормил их ими. По замыслу автора, это демонстрирует, что произойдет, когда человечество исчерпает запасы еды.
В чем именно могут обвинить художника, остается неясным. По всей видимости, полиция попытается выяснить, действительно ли участники перфоманса ели собственную плоть.
На своем сайте Артур Берзиньш называет себя живописцем, мультимедийным художником, рекламистом и режиссером. По его утверждению, он — магистр Латвийской академии искусства и член Союза художников Латвии.
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