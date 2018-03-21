Выставка в честь поэта Веневитинова открылась в музее‐заповеднике имени Пушкина

В музее‐заповеднике А. С. Пушкина в Одинцовском районе открылась выставка в честь поэта Дмитрия Веневитинова, четвероюродного брата самого Александра Сергеевича. В 19 веке Веневитинова называли мастером слова и сулили блестящую карьеру, но в 22 года он умер от простуды. После себя поэт оставил около полусотни стихотворений и романтическую историю любви, которая связана и с его смертью.

Переводчик, философ и поэт 19 века — все это о Дмитрии Веневитинове. Он прожил всего 22 года, но за это время этот молодой человек успел получить звание «мастера слова». Он написал критическую статью к первой главе пушкинского « Евгения Онегина », организовал тайное философское общество «Любомудрия» и перевел произведения немецких авторов — Гофмана и Гете.

Критик Белинский так говорил о Веневитинове: «Из всех молодых поэтов пушкинского периода он один обнимает природу не холодным умом, а пламенным сочувствием». В 19 веке поэт был очень популярен среди любителей литературы, они записывали его произведения в альбомы.

Узнать подробности жизни Дмитрия Веневитинова можно в усадьбе Александра Сергеевича Пушкина. В музей привезли уникальные рукописи, книги и личные вещи молодого поэта. Большие Вяземы для выставки выбраны не случайно: Дмитрий — четвероюродный брат великого русского поэта. К тому же, они всегда следили за творчеством друг друга, а Пушкин даже рисовал шаржи на своего родственника.

Почему Веневитинов изображен в таком несколько неуклюжем виде. Он идет как бы спотыкаясь, и его корпус немного перевешивает, и он вот-вот и свалится. К чему и от чего все это. Пушкин ценил в поэзии соразмерность и практиковал в творчестве балетную легкость, поэтому излишнее глубокомыслие поэта Веневитинова казалось ему подчас тяжеловесным, инертным и, естественно, что Пушкин немного иронизирует

— Василий Геронимус, куратор выставки.

Помимо творчества поэта на выставке можно узнать и о его романтических отношениях. Дмитрий был влюблен в княгиню Зинаиду Волконскую, но та не отвечала ему взаимностью. На их единственном свидании девушка подарила Веневитинову перстень из древнеримского города. Поэт говорил, что наденет кольцо либо на свадьбу, либо перед смертью. И эти слова оказались пророческими.

Когда после поездки в Петербург Дмитрий простудился, тяжело заболел, уже умирая он лежал в беспамятстве. Один из его друзей аккуратно снял перстень с цепочки и стал надевать на палец Дмитрию. Дмитрий очнулся и спросил: разве я женюсь? С трудом его друг выдавил: нет. Дмитрий все понял, и скупая слеза выкатилась из его глаз

— Надежда Дровецкая, заместитель директора по научной работе

музея-заповедника

имени

А. С. Пушкина

Литературоведы считают, если бы Дмитрий Веневитинов не ушел из жизни так рано, то сейчас его цитировали бы как великого классика и изучали во всех школах России. Познакомиться с творчеством поэта в музее-заповеднике

Пушкина можно до 2 апреля.