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Павильон Беларуси на ЭКСПО-2020 будет с семиэтажный дом
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Павильон Беларуси на ЭКСПО-2020 будет с семиэтажный дом 

Мир24 5 часов назад
Павильон Беларуси на выставке ЭКСПО в Арабских Эмиратах будет высотой с семиэтажный дом, заявили организаторы экспозиции. Окончательный проект национального павильона будет готов осенью, сообщает телеканал «МИР 24». Идеи принимают от всех желающих. Организаторы сделают акцент на новых технологиях и разработках, продемонстрируют инвестиционные возможности республики, покажут продукцию Беларуси, которая зарекомендовала себя на международном рынке.
«Мы считаем, что выставка должна содержать как электронику, инновации, современные подходы, так и классические элементы, которые являются привлекательным с точки зрения интересов посетителей. Поэтому мы будем рассматривать любую возможность, чтобы сделать наш павильон максимально интересным и информативным», — отметил старший советник Департамента внешнеэкономической деятельности МИД Беларуси Евгений Лазарев.
Выставка ЭКСПО-2020 откроется в Дубае в октябре 2020 года. Участие в ней уже подтвердили 180 стран.
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