Ручка президента украсила коллекцию

В среду, 21 марта, Государственный центральный музей современной истории России отпраздновал свой 101-й день рождения. В честь этого события корреспондент «ВМ» пообщалась с генеральным директором музея Ириной Великановой.

— Ирина Яковлевна, сейчас в музее идут масштабные изменения, направленные на реализацию концепции развития, утвержденной осенью 2014 года. Расскажите, как совершенствуется музей.

— Музей действительно очень меняется, мы превращаем наше выставочное пространство в современный музейно-общественный образовательный комплекс с открытыми лекториями.

— Ведется работа над новыми экспозициями?

— Конечно. И те экспозиции, которые уже появляются, в частности, по новейшей истории нашей страны, отвечают всем современным требованиям. Кроме интересных артефактов, связанных с тем или иным периодом истории, очень много мультимедийных эффектов и оборудования. Это позволяет сам процесс изучения истории сделать очень интересным. А среди экскурсоводов у нас есть робот Клиоша. Он знакомит с выставкой в зале, посвященной достижениям в разных областях науки, техники, народного хозяйства. Можно сказать, что Клиоша — один из самых популярных наших экспонатов.

— Все это привлекает молодежь, но людям более старшего поколения, наверное, сложно ориентироваться в таком современном пространстве?

— Конечно, есть в этом некая проблема, но здесь всегда на помощь придет наш сотрудник. Осваивать что-то новое — в этом тоже есть и образовательная функция, так что здесь на нас ложится еще одна миссия.

— Расскажите о каких-нибудь уникальных экспонатах.

— Президент Владимир Путин подарил нам ручку, которой был подписан документ о воссоединении Крыма с Россией. Скоро экспозиция пополнится волонтерской формой, которую глава государства подписал в ночь с 18 на 19 марта в своем избирательном штабе. Будет чемпионат мира по футболу — будем добавлять интересные, связанные с ним вещи. У нас отражение находят не только события политические, но и связанные с развитием нашей страны.

— Какие планы на 2018 год?

— В апреле мы открываем после реконструкции еще три зала, ближе к лету, думаю, заработает половина музея, а до конца года, надеюсь, строители отдадут нам уже большую часть. Наверное, лишь за исключением зала, посвященного Великой Отечественной войне и послевоенным годам. Но здесь нужно понимать, что не всегда все идет так, как нам хочется. Здание является объектом культурного наследия и требует к себе внимательного отношения. Мы благодарим посетителей за терпение, за то, что приходилось испытывать неудобства. Помимо постоянной экспозиции, это выставочные проекты, в том числе посвященные Гражданской войне, столетию Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодежи, юбилею Карла Маркса.

— Ирина Яковлевна, вы руководите музеем четвертый год. Лично для вас в чем особенность этой работы?

— Это очень интересная работа, которая позволяет созидать, открывать для себя и других людей что-то новое и делать так, чтобы родная и такая интересная история стала еще ближе.