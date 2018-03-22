В Москве на выставке «Прибытие поезда» представят более 100 работ художников 

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Экспозиция «Прибытие поезда» откроется в четверг в Фонде культуры «Екатерина» в центре столицы. Посетителям предложат пройтись по железнодорожному вагону и познакомиться с более чем 100 работами художников, сообщается на сайте организатора экспозиции Государственного музейно-выставочного центра РОСИЗО. Для широкого посещения выставка будет доступна с 23 марта по 20 мая.
"Масштабный выставочный проект «Прибытие поезда» объединяет свыше ста работ отечественных и зарубежных художников. Экспозиция рассказывает о феномене поезда в мировой культуре: его динамика, неожиданность появления, факт прибытия и вторжение в реальность стали каноническими символами перемен и неумолимого движения истории вперед", — говорится в сообщении.
Организаторы отмечают, что образ поезда выступает организующим элементом выставки. Зрителей пригласят зайти в железнодорожный вагон и вместе с ключевыми художниками новейшего времени совершить путешествие длиной в 120 лет. Сама экспозиция объединяет в себе три раздела — «Исторический поезд», «Миростроительное депо» и «Место действия — поезд».
"Наш поезд движется через узловые точки культуры и социальной реальности, преодолевая временные пласты и огромные территории, — приводятся на сайте слова куратора проекта, искусствоведа Виталия Пацюкова. — Мы видим его образ в разных формах, разных жанрах и техниках — в документальной хронике, первом веке немого кинематографа, кино-авангарде и видеоарте, в живописи, музыке и литературе".
В оформлении экспозиции используются фрагменты игровых и документальных фильмов, кинохроника и музыкальные композиции. Например, в видеокомпозиции «Транссибирская сюита» Владимира Смоляра отображена метафора продвижения поезда сквозь художественное пространство. Под музыку Шостаковича, Прокофьева перед глазами зрителей пронесутся ключевые полотна века — солдаты Михаила Ларионова, крестьяне Казимира Малевича, летающие люди Марка Шагала, импровизации Василия Кандинского и образы кубизма Сони Делоне.
На выставке также покажут фрагменты из фильмов «Симфония Донбасса» Дзиги Вертова, «Пасифик 231» Михаила Цехановского, «Кинопоезд» Александра Медведкина и «Дела и люди» Александра Мачерета.