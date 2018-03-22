В Москве на выставке «Прибытие поезда» представят более 100 работ художников

МОСКВА, 22 марта. / ТАСС /. Экспозиция «Прибытие поезда» откроется в четверг в Фонде культуры «Екатерина» в центре столицы. Посетителям предложат пройтись по железнодорожному вагону и познакомиться с более чем 100 работами художников, сообщается на сайте организатора экспозиции Государственного музейно-выставочного центра РОСИЗО. Для широкого посещения выставка будет доступна с 23 марта по 20 мая.

"Масштабный выставочный проект «Прибытие поезда» объединяет свыше ста работ отечественных и зарубежных художников. Экспозиция рассказывает о феномене поезда в мировой культуре: его динамика, неожиданность появления, факт прибытия и вторжение в реальность стали каноническими символами перемен и неумолимого движения истории вперед", — говорится в сообщении.

Организаторы отмечают, что образ поезда выступает организующим элементом выставки. Зрителей пригласят зайти в железнодорожный вагон и вместе с ключевыми художниками новейшего времени совершить путешествие длиной в 120 лет. Сама экспозиция объединяет в себе три раздела — «Исторический поезд», «Миростроительное депо» и «Место действия — поезд».