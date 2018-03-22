Притяжение реализма

Среди участников выставки — представители разных поколений. В одном пространстве экспонируются произведения, как признанных мастеров отечественного изобразительного искусства, так и совсем молодых художников. Широкий круг участников дает полное основание говорить о том, что экспозиция вполне объективно и полно отражает основные тенденции в развитии современного русского искусства. На выставке можно увидеть произведения живописи, графики и скульптуры, выполненные в различных техниках и жанрах. На протяжении девяти лет проект претерпевал значительные изменения. Его развитие обусловило появление нового раздела выставки, в котором, наряду с работами молодых авторов, были представлены картины классиков русской живописи и графики. Кроме того, масштаб проекта увеличился до межрегионального. В разные годы в нём участвовали художники из Санкт-Петербурга, Вятки, Перми и других регионов России.