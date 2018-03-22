Художница создает невероятные аппликации с героями мультфильмов 

Художник и иллюстратор Натанна Эрика родом из Бразилии. Но она не всегда занималась творчеством. Ей понадобилось 5 лет учебы в юридическом колледже, чтобы решить для себя, что она не может ничего другого, кроме как быть художником.
Основные ее инструменты — ножницы, бумага и много, очень много цвета. Как говорит Эрика, из-за того, что она родилась в такой яркой и разнообразной стране, она смотрит на мир через радужные цветные линзы. И видит цвета везде — даже в числах и днях недели.
С помощью этих инструментов она создает потрясающей красоты аппликации, в основном ее героями становятся персонажи мультфильмов и фильмов.
Ариэль, «Русалочка»
Герои «101 далматинца»
Покахонтас, «Покахонтас»
Мико, «Покахонтас»
Моана, «Моана»
Аврора, «Спящая красавица»
Эсмеральда, «Горбун из Нотр-Дама»
Мэри Поппинс
Мегара, «Геркулес»
Белль, «Красавица и чудовище»
Чудовище, «Красавица и чудовище»
Мерида, «Храбрая сердцем»
Джессика Рэббит, «Кто подставил кролика Роджера»
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