Художница создает невероятные аппликации с героями мультфильмов

Художник и иллюстратор Натанна Эрика родом из Бразилии. Но она не всегда занималась творчеством. Ей понадобилось 5 лет учебы в юридическом колледже, чтобы решить для себя, что она не может ничего другого, кроме как быть художником.

Основные ее инструменты — ножницы, бумага и много, очень много цвета. Как говорит Эрика, из-за того, что она родилась в такой яркой и разнообразной стране, она смотрит на мир через радужные цветные линзы. И видит цвета везде — даже в числах и днях недели.

С помощью этих инструментов она создает потрясающей красоты аппликации, в основном ее героями становятся персонажи мультфильмов и фильмов.

Ариэль, «Русалочка»

Герои «101 далматинца»

Покахонтас, «Покахонтас»

Мико, «Покахонтас»

Моана, «Моана»

Аврора, «Спящая красавица»

Эсмеральда, «Горбун из Нотр-Дама»

Мэри Поппинс

Мегара, «Геркулес»

Белль, «Красавица и чудовище»

Чудовище, «Красавица и чудовище»

Мерида, «Храбрая сердцем»

Джессика Рэббит, «Кто подставил кролика Роджера»

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