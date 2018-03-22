Ещё
В Казани открылся музей самогона, несмотря на протесты мусульман
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Казани открылся музей самогона, несмотря на протесты мусульман 

АиФ Казань 2 часа назад
Фото: АиФ Казань
Антиалкогольный музей «Самогон» открылся в Казани на ул. Баумана, несмотря на протесты Центра исламской культуры «Иман».
В музее экскурсоводы рассказывают об истории самогона, как его пили во времена Ивана Грозного и Петра I. Среди экспонатов музея — уникальные царские графины, в которых разливался самогон, штофы, мерные стаканы и другие бытовые предметы, связанные с застольем, сообщает «Интерфакс».
Совершеннолетние посетители музея могут также продегустировать самогон. Здесь имеется дегустационный зал, где сомелье расскажет, как отличить, из чего сделан самогон, чем его закусывать и т.д.
Тем временем «Центр исламской культуры „Иман“, который выступает против работы подобного музея в Казани, сообщил, что обратился в исполком города с просьбой проверить его на предмет соответствия закону о рекламе алкоголя. В ответе за подписью первого заместителя руководителя Исполкома Казани Дамира Фаттахова сказано, что музей не включен в Реестр музеев РТ, поэтому таковым не считается.
АиФ Казань: последние новости
Художник из Нижнекамска изобразил Ольгу Бузову с шестью руками и крыльями «Золотая Орда»: наш ответ «Великолепному веку» и «Игре престолов» Концерт фестиваля «Созвездие-2018» пройдет 29 марта
 Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: попробуйте узнать этих знаменитостей
Бузова анонсировала «сериал» о своей жизни31
Как снимался сериал «Золотая орда»2
10 фильмов, которые скрасят ожидание весны
9 интересных фильмов про инопланетное вторжение4
Видео
04:23
Ольга Арефьева представила клип «Полночь»
Концерты
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
03:05
Темникова показала жизнь с роботом
Концерты
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
ТВ
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
04:42
Что шептал Нед Старк перед казнью
ТВ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение