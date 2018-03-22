В Казани открылся музей самогона, несмотря на протесты мусульман 

Антиалкогольный музей «Самогон» открылся в Казани на ул. Баумана, несмотря на протесты Центра исламской культуры «Иман».
В музее экскурсоводы рассказывают об истории самогона, как его пили во времена Ивана Грозного и Петра I. Среди экспонатов музея — уникальные царские графины, в которых разливался самогон, штофы, мерные стаканы и другие бытовые предметы, связанные с застольем, сообщает «Интерфакс».
Совершеннолетние посетители музея могут также продегустировать самогон. Здесь имеется дегустационный зал, где сомелье расскажет, как отличить, из чего сделан самогон, чем его закусывать и т.д.
Тем временем «Центр исламской культуры „Иман“, который выступает против работы подобного музея в Казани, сообщил, что обратился в исполком города с просьбой проверить его на предмет соответствия закону о рекламе алкоголя. В ответе за подписью первого заместителя руководителя Исполкома Казани Дамира Фаттахова сказано, что музей не включен в Реестр музеев РТ, поэтому таковым не считается.