В Казани открылся музей самогона, несмотря на протесты мусульман

Антиалкогольный музей «Самогон» открылся в Казани на ул. Баумана, несмотря на протесты Центра исламской культуры «Иман».

В музее экскурсоводы рассказывают об истории самогона, как его пили во времена Ивана Грозного и Петра I. Среди экспонатов музея — уникальные царские графины, в которых разливался самогон, штофы, мерные стаканы и другие бытовые предметы, связанные с застольем, сообщает «Интерфакс»

Совершеннолетние посетители музея могут также продегустировать самогон. Здесь имеется дегустационный зал, где сомелье расскажет, как отличить, из чего сделан самогон, чем его закусывать и т.д.