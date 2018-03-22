Ещё
На Ямале балетное искусство перенесут в реальный мир
Далее:
Читайте также:
Ещё

На Ямале балетное искусство перенесут в реальный мир 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
21 марта 2018 года в музейно ресурсном центре города Ноябрьска объявлен необычный фотоконкурс. Ямальским фотографам предлагают сделать фотографии с танцорами балета на городских улицах, природе, на фоне достопримечательностей Ямала в любом городе округа. Организаторы рады видеть профессионалов и любителей. Совершеннолетних и постоянно. На конкурс принимают только фотографии. Фотоколлажи и смонтированные изображения отдадут назад. Работы принимают до 5 августа 2018 года.
Лучшие фотографии покажут на выставке «АРТ-балет» в Музейном ресурсном центре с 23 августа по 16 сентября 2018 года в городе Ноябрьске. После чего выставку отправиться в турне по городам Ямала.
Идея фотографировать танцоров балета принадлежит американскому фотографу Омару Роблесу, который первым вывел балерин на улицу. У Роблеса получились сюрреалистичные фотографии танцовщиц крутящих пируэты среди урбанистических пейзажей. Сам Омар однажды сказал, что элегантность танцоров балета способна подчеркнуть ту красоту города, которую в суете дней люди зачастую просто не замечают.
«Проект Омара Роблеса оригинален и интересен. Мы решили взять на вооружение тот эффект, который производят городские пейзажи, когда в нём возникает гибкий силуэт балетного лебедя. Это вдохновило нас по-другому взглянуть на уникальную ямальскую природу и все лучшее что есть на Ямале сквозь призму балетного искусства. Поэтому мы решили организовать свой проект «АРТ-балет»», — рассказала руководитель проекта Галина Зоря.
Уральский меридиан: последние новости
В «МРЦ» наградили участников выставки «Ямальский калейдоскоп» Коркинские полицейские нашли двух пропавших мальчиков Музей геологии, нефти и газа наградил жителей ХМАО
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: попробуйте узнать этих знаменитостей
Самые высокооплачиваемые советские режиссеры
Этот саундтрек признали национальным достоянием США
9 интересных фильмов про инопланетное вторжение4
10 фильмов, которые невозможно досмотреть до конца16
Видео
04:23
Ольга Арефьева представила клип «Полночь»
Концерты
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
03:05
Темникова показала жизнь с роботом
Концерты
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
ТВ
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
04:42
Что шептал Нед Старк перед казнью
ТВ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение