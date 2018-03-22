На Ямале балетное искусство перенесут в реальный мир

21 марта 2018 года в музейно ресурсном центре города Ноябрьска объявлен необычный фотоконкурс. Ямальским фотографам предлагают сделать фотографии с танцорами балета на городских улицах, природе, на фоне достопримечательностей Ямала в любом городе округа. Организаторы рады видеть профессионалов и любителей. Совершеннолетних и постоянно. На конкурс принимают только фотографии. Фотоколлажи и смонтированные изображения отдадут назад. Работы принимают до 5 августа 2018 года.

Лучшие фотографии покажут на выставке «АРТ-балет» в Музейном ресурсном центре с 23 августа по 16 сентября 2018 года в городе Ноябрьске. После чего выставку отправиться в турне по городам Ямала.

Идея фотографировать танцоров балета принадлежит американскому фотографу Омару Роблесу, который первым вывел балерин на улицу. У Роблеса получились сюрреалистичные фотографии танцовщиц крутящих пируэты среди урбанистических пейзажей. Сам Омар однажды сказал, что элегантность танцоров балета способна подчеркнуть ту красоту города, которую в суете дней люди зачастую просто не замечают.

«Проект Омара Роблеса оригинален и интересен. Мы решили взять на вооружение тот эффект, который производят городские пейзажи, когда в нём возникает гибкий силуэт балетного лебедя. Это вдохновило нас по-другому взглянуть на уникальную ямальскую природу и все лучшее что есть на Ямале сквозь призму балетного искусства. Поэтому мы решили организовать свой проект «АРТ-балет»», — рассказала руководитель проекта Галина Зоря.