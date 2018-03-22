Секреты «дамских штучек» откроют посетителям музея Алабина

«Дамские штучки» — в музее Алабина. Выставка рассказывает о мире женщины через вещи, которые ее окружали на протяжении нескольких столетий: украшения, наряды, атрибутика. Большая часть предметов из музейных фондов экспонируется впервые. Почему веер стал самым красноречивым дамским аксессуаром и какой он — язык мушек, расскажет Мария Акимова.

Вместо утюга сразу два предмета — скалка и доска, имеющая несколько названий: «рубель» или, например, «пральник». Высушенное белье наматывали на скалку и катали по рифленой поверхности. Такой способ глажки довольно долго использовали на Руси. А вот и угольный утюг, который гораздо больше похож на современный. Позже для его разогрева стали применять раскаленные чугунные болванки. Не только предметы обихода, но и наряды, туалетные принадлежности и множество приятных мелочей — собрала выставка «Дамские штучки» в музее Алабина.

В прошлом столетии поведение женщин в обществе было строго регламентировано. Выставлять свои чувства напоказ они не могли. Но некоторые кокетки придумали способ флиртовать, не переходя границы дозволенного. Самым красноречивым дамским аксессуаром стал веер. Если женщина хотела обратить на себя внимание кавалера, она бросала веер рядом с ним. Ну а прикосновение закрытого веера к губам значило: «Мне есть что вам рассказать».

Мир женщины представлен через призму вещей, окружавших представительниц прекрасного пола в разные столетия. От древнейших времен до современности. Здесь — более сотни предметов из музейных фондов. Большая часть никогда не экспонировалась.

”Шпильки смотрите, какие длинные — для того чтобы шляпа держалась хорошо на голове и чтобы ее не унесло ветром. Достаточно длинные и острые. Там металлический штырек. Поэтому неслучайно в Санкт-Петербурге появилось распоряжение о том, что дамам запрещено носить шпильки. Это понятно, потому что они могли служить холодным оружием”, — рассказывает заведующий отделом истории музея им. Алабина Ирина Лазарева

Отдельная композиция посвящена уже современным аксессуарам. Все они сделаны вручную. Это результат пятилетней работы самарской мастерицы.

”Сделать не так сложно, гораздо сложнее придумать, подобрать сочетание цветов, камней, чтобы они друг с другом бились по цвету. Задумываешь что-то одно, а в процессе творчества получается что-то другое — даже лучше, чем ты задумывала”, — отмечает Наталья Рубцова , художник по авторским работам.

Выставка — интерактивная. Посетители могут примерить шляпки или изучить непростой «язык» мушек. Раньше такие искусственные родинки были не только частью макияжа, но и орудием флирта. Кусочек черного пластыря или бархата приклеивали на лицо или плечи. Родинка на середине щеки говорила о том, что дама занята. А на шее — о влюбленности. Поставить себе родинку по всем правилам этикета можно в музее Алабина до 21 сентября.