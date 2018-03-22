Кижи и Болхов: орловцев приглашают в «Сказку странствий»

В Орловском краеведческом музее 23 марта состоится открытие выставки работ преподавателей Детской художественной школы Орла «Сказка странствий».

В экспозиции будет представлено около 50 живописных и графических работ, выполненных на пленэре и в мастерской по сложившимся этюдам и зарисовкам.

Орловских художников Владимира Панина , Алексея Плешкова, Екатерину Просёлкову и Юлию Бородину , объединила любовь к путешествиям и работа на пленэре. Пленэр помог живописцам найти новые эмоции и образы.

В экспозицию вошли работы, написанные во время поездок по России, в Переславль-Залесский, Сергиев Посад, Соловецкие острова, острова Кижи, Свято-Введенскую островную пустыню (Владимирская область) и в Болхов.

Художники являются участниками областных, региональных, всероссийских, международных художественных выставок и конкурсов. Совмещают творческую и педагогическую деятельность. Преподают в Детской художественной школе г. Орла.

Выставка будет интересна широкому кругу любителей живописи и продлится до 23 апреля 2018г. Открытие состоится в 16.00.