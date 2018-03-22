Ещё
Кижи и Болхов: орловцев приглашают в «Сказку странствий»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Кижи и Болхов: орловцев приглашают в «Сказку странствий» 

РИА 57 4 часа назад
Фото: РИА 57
В Орловском краеведческом музее 23 марта состоится открытие выставки работ преподавателей Детской художественной школы Орла «Сказка странствий».
В экспозиции будет представлено около 50 живописных и графических работ, выполненных на пленэре и в мастерской по сложившимся этюдам и зарисовкам.
Орловских художников Владимира Панина, Алексея Плешкова, Екатерину Просёлкову и Юлию Бородину, объединила любовь к путешествиям и работа на пленэре. Пленэр помог живописцам найти новые эмоции и образы.
В экспозицию вошли работы, написанные во время поездок по России, в Переславль-Залесский, Сергиев Посад, Соловецкие острова, острова Кижи, Свято-Введенскую островную пустыню (Владимирская область) и в Болхов.
Художники являются участниками областных, региональных, всероссийских, международных художественных выставок и конкурсов. Совмещают творческую и педагогическую деятельность. Преподают в Детской художественной школе г. Орла.
Выставка будет интересна широкому кругу любителей живописи и продлится до 23 апреля 2018г. Открытие состоится в 16.00.
Сообщение Кижи и Болхов: орловцев приглашают в «Сказку странствий» появились сначала на РИА 57.
РИА 57: последние новости
Куклы из Орла «гостят» в Тамбове Орлу не хватает 7 миллионов на летние пришкольные лагеря Орловцев приглашают на «Школу соблазна»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: попробуйте узнать этих знаменитостей
Самые высокооплачиваемые советские режиссеры
Этот саундтрек признали национальным достоянием США
9 интересных фильмов про инопланетное вторжение4
10 фильмов, которые невозможно досмотреть до конца16
Видео
04:23
Ольга Арефьева представила клип «Полночь»
Концерты
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
03:05
Темникова показала жизнь с роботом
Концерты
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
ТВ
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
04:42
Что шептал Нед Старк перед казнью
ТВ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение