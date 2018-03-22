День театра в Иркутске отметят выставкой и творческой встречей

Иркутский драматический театр им. Н. П. Охлопкова совместно с Иркутской государственной научной библиотекой имени И. И. Молчанова-Сибирского приглашают жителей города отметить День театр 27 марта. В этот день пройдут совместные мероприятия учреждений.

Здесь же в 16.00 пройдет творческая встреча с актрисой, народной артисткой России Наталией Королёвой . В рамках встречи Наталия Васильевна расскажет о жизненном пути, о судьбе, которая свела ее с актерской профессией, и творческих исканиях, которые привели ее в Иркутск, где она стала частью большой семьи Иркутского театра имени Охлопкова. Кроме того, будет рассказано о легендарном спектакле, визитной карточке театра — постановке «Последний срок» Валентина Распутина, которая в этом году отмечает свое десятилетие.

Справки по телефону: 48-66-80 (доб. 540, 550, 560)

Вход свободный