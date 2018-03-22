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День театра в Иркутске отметят выставкой и творческой встречей
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День театра в Иркутске отметят выставкой и творческой встречей 

АиФ Иркутск 3 часа назад
Фото: АиФ Иркутск
Иркутский драматический театр им. Н. П. Охлопкова совместно с Иркутской государственной научной библиотекой имени И. И. Молчанова-Сибирского приглашают жителей города отметить День театр 27 марта. В этот день пройдут совместные мероприятия учреждений.
В 15.00 в Молчановке откроется персональная выставка фотографа Иркутского академического драматического театра им. Н. П. Охлопкова Анатолия Бызова под названием «Театр, на сцену!». Экспозиция выставки представлена фотографиями спектаклей «Последний срок» и «Прощание с Матёрой» по произведениям Валентина Распутина, «Елизавета Бам» Даниила Хармса, «Игрок» и «Идиот» Федора Достоевского, «Поминальная молитва» Григория Горина и многих других.
Здесь же в 16.00 пройдет творческая встреча с актрисой, народной артисткой России Наталией Королёвой. В рамках встречи Наталия Васильевна расскажет о жизненном пути, о судьбе, которая свела ее с актерской профессией, и творческих исканиях, которые привели ее в Иркутск, где она стала частью большой семьи Иркутского театра имени Охлопкова. Кроме того, будет рассказано о легендарном спектакле, визитной карточке театра — постановке «Последний срок» Валентина Распутина, которая в этом году отмечает свое десятилетие.
Справки по телефону: 48-66-80 (доб. 540, 550, 560)
Вход свободный
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