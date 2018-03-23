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В Иркутске в библиотеки имени И. И. Молчанова-Сибирского прошла первая лекция из цикла встреч, посвященных 300-летию российской полиции
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В Иркутске в библиотеки имени И. И. Молчанова-Сибирского прошла первая лекция из цикла встреч, посвященных 300-летию российской полиции 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
Фото: АиФ Иркутск
Накануне в областном центре в библиотеке им. И. И. Молчанова-Сибирского состоялась встреча иркутян с сотрудниками полиции.
Мероприятие прошло в преддверии 300-летия российской полиции, которое будет отмечаться 5 июня. Оно стало первой встречей, посвященной истории создания ведомства на территории Приангарья. В ней приняли участие действующие сотрудники полиции, ветераны органов внутренних дел, члены общественного совета при Главном управлении МВД России по Иркутской области, преподаватели и студенты Байкальского государственного университета. Лекция носила публичный характер и ее гостем мог стать любой желающий.
Перед присутствующими выступил преподаватель Восточно-Сибирского института МВД России, доцент кафедры государственно-правовых дисциплин, кандидат юридических наук полковник полиции Сергей Грозин. В своем выступлении «Сибирская полиция: страницы истории» Сергей Юрьевич рассказал об особенностях становления и развития полиции Иркутской губернии в XVIII — начале XX веков. Председатель ветеранской организации Межмуниципального управления МВД России «Иркутское», член общественного совета, полковник милиции в отставке Владимир Белоусов поделился воспоминаниями о том, как в Иркутске формировалась патрульно-постовая служба. Вниманию присутствующих были представлены фотографии из личного архива Владимира Георгиевича.
По завершении встречи от гостей библиотеки прозвучали вопросы не только приглашенным докладчикам, но и действующим сотрудникам полиции. Так, сотрудники управления по работе с личным составом ГУ МВД России по Иркутской области рассказали, кто может проходить службу в полиции и какие предъявляются требования к будущим полицейским.
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