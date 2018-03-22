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В Хабаровске открыли выставку картин в стиле японских комиксов
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В Хабаровске открыли выставку картин в стиле японских комиксов 

Ревизор.ru 3 часа назад
Фото: Ревизор.ru
Картины, представленные на выставке, выполнены в стиле манга — японских комиксов. «VIII-ые Дни культуры префектуры Тоттори в Хабаровске» посвящены теме искусства манга. Цель выставки и мастер-классов — показать, что манга — это не только развлечение, а также эффективный способ подачи информации из различных областей, с помощью которого можно заинтересовать читателя", — цитирует Комсомольская правда пресс-службу музея. В рамках экспозиции для гостей мероприятия авторы картин Тераниси Тацуя и Комура Хироаки проведут мастер-классы и научат участников работать в технике манга.
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