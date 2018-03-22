Как стать музейным волонтером в Москве

Как стать волонтером в столичных музеях, какими качествами нужно обладать и какие бонусы получить за свой труд — в материале спецпроекта РИА Новости «Год волонтера».

Как стать волонтером в музее?

Процедура достаточно проста: учреждения публикуют вакансии на своих сайтах или страницах в социальных сетях, на которые могут откликнуться все желающие. Пользователям предлагается заполнить несложную анкету, где необходимо в общих словах рассказать о себе и о мотивации прихода в музей в качестве добровольца.

После рассмотрения анкет сотрудники музеев приглашают кандидата на собеседование и по результатам общения с человеком принимают решение о его участии в волонтерской программе музея.

Бояться очной встречи не стоит, так как это не вступительный экзамен или коварный опрос. По статистике, которую озвучивают координаторы добровольцев, количество отказов крайне мало — примерно до трех человек в год.

Какими качествами и навыками должен обладать кандидат в волонтеры?

Особенных требований к кандидатам в волонтеры музеи, как правило, не предъявляют. Но основными качествами, которыми должен обладать доброволец музея, считают ответственность, мультизадачность и желание учиться чему-то новому.

"Мультизадачность и гибкость — очень хорошие качества для волонтера, так как приходится перестраиваться и выполнять разные задания. Обычно с этим не возникает проблем, потому что если человек осознанно принимает решение и ему интересно, то все его компетенции будут работать на него", — считает заместитель генерального директора компании «Мосгортур» Юлия Силенко.

Высшее образование и специализация будущего добровольца также не являются критерием отбора — музеи открыты для всех.

"Мы смотрим на мир через науку, но это не значит, что у вас должно быть естественно-научное образование, чтобы нам помочь", — подчеркнула руководитель волонтерской программы Политехнического музея Александра Коперник.

Впрочем, в некоторых случаях музеям могут понадобиться узкие специалисты или волонтеры с определенным образованием и набором компетенций. Но это исключительная ситуация.

"Если мы проводим соцопрос, где опрашиваем наших иностранных посетителей, важно, чтобы волонтер знал иностранные языки. Если наш проект включает в себя проведение коротких экскурсий, то мы приглашаем людей с искусствоведческим образованием и опытом работы", — отметила куратор сообщества волонтеров музея Софья Аксенова.

Какие бонусы получают волонтеры?

Добровольцам предоставляется карта волонтерской программы «Спутник», которая была запущена по инициативе Политехнического музея и действует в 13 музеях Москвы.

"С ее помощью мы можем поощрять волонтеров, выдавая им карту, по которой они могут проходить в музеи бесплатно, а также пользоваться бонусами от наших коммерческих партнеров", — рассказала координатор волонтерской программы Политеха Екатерина Серова.

Чтобы получить ее, добровольцы должны провести в музее определенное количество часов. Рамки этого срока могут варьироваться в каждом учреждении.

Кроме того, волонтерам в музеях предоставляются бесплатные курсы и тренинги в зависимости от типа их занятости. В Политехе разработана обширная образовательная программа, направленная как на волонтеров, так и на сотрудников учреждения.

"У нас есть два основных вектора: универсальный дизайн, то есть доступность и равные возможности для всех, и science communications, где мы учим говорить о науке просто. Помимо этого мы бесконечно проговариваем сотрудникам и волонтерам, что будет происходить на каждой ступени. Они понимают весь алгоритм действий и куда обращаться в случае возникновения вопросов", — рассказала Александра Коперник.

Для добровольцев музея также проводят тренинги по конфликтологии и стрессоустойчивости, работе с инклюзивными группами посетителей и гостями с детьми.

Вместе с тем волонтеры являются неотъемлемой частью музея и вместе с сотрудниками отмечают закрытие фестивалей и новогодние праздники.

Кроме бесплатных тренингов музеи часто организуют культурные походы и экскурсии для своих волонтеров, проводят с ними чаепития или вечера поэзии. В Музее истории ГУЛАГа в подобных мероприятиях принимают участие и их подопечные, что позволяет представителям разных поколений общаться в непринужденной обстановке и обмениваться опытом.

В Третьяковской галерее по случаю окончания волонтерской смены проходит камерный праздник, где добровольцы делятся своими впечатлениями и планами на будущее и получают подарки от галереи.

"Важно думать о том, чем отблагодарить волонтеров, но не стоит рассчитывать, что получение привилегий станет для них основной мотивацией. Но в то же время им небезразлично, что вы стараетесь их отблагодарить", — отметила Александра Коперник.

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