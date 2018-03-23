Лекция об уникальном собрании фотографий и негативов состоялась в ГМИИ имени Пушкина

22 марта в ГМИИ им. А. С. Пушкина, на научной конференции, состоявшейся в рамках выставки «Уильям Генри Фокс Тальбот. У истоков фотографии», с лекцией выступил куратор фотографии и фотографических технологий Национального музея науки и медиа (Брэдфорд, Великобритания) доктор Джеффри Белнэп.

Он рассказал об истории собрания Уильяма Тальбота, которое в конце 1940-х годов было перевезено из аббатства Лакок (где тот прожил всю жизнь) в Музей науки в Лондоне, а в 1980-х годах передано в Национальный музей науки и медиа, где и хранится по сей день.

Джеффри Белнэп отметил особенности коллекции, которая насчитывает около 6500 фотографий и негативов, рассказал об изучении этих материалов ведущими специалистами в области ранней фотографии, остановился на значении открытия Тальбота — негативно-позитивного процесса — в истории мировой культуры.

По его словам, главный рецепт сохранности уникальных снимков пионера фотографии в том, что большую часть времени их хранят в темных светонепроницаемых коробах, сделанных из специального картона. Экспонируются снимки только при свете определенной силы (в противном случае они могут выгорать) в особых рамах, не допускающих коробления материала. Кроме того, необходимо поддерживать определенный режим влажности.

— Я изредка демонстрирую студентам и посетителям нашего музея старинные фотографические процессы, так же как у вас это делает на факультете журналистики Сергей Шахиджанян. Я показываю и метод Тальбота, и другие альтернативные процессы, такие как амбротипия, ферротипия, цианотипия. Единственный старинный метод, в котором я не работаю, — это дагерротипия. Поскольку в нем использовались пары ртути, сегодня его воспроизвести невозможно. В Англии есть еще много архивов, требующих изучения. Например, я знаю о существовании большой коллекции первых цветных фотографий, выполненных в технике автохрома русскими фотографами, — рассказал Джеффри Белнэп корреспонденту «ВМ».

К сожалению, самих фотокамер Тальбота англичане не привезли. Но Джеффри пообещал прислать снимки с изображением первых фотокамер мастера, так называемых «камер-мышеловок». (Такое название они получили с легкой руки жены Тальбота из-за своего размера — чуть больше сигаретной пачки.) С помощью этих снимков Сергей Шахиджанян планирует сделать копии фотокамер, чтобы студенты могли попробовать их в деле.

Кстати, не так давно по присланным Сергею фотографиям из музея Нисефора Ньепса (Франция) российский мастер Анатолий Михеев создал из натурального красного дерева историческую реконструкцию, весьма близкую к оригиналу. Возвращаясь к выставке «Уильям Генри Фокс Тальбот. У истоков фотографии», отмечу, что тем, кто еще не посетил эту уникальную экспозицию, стоит поспешить: 8 апреля она заканчивает свою работу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Художники и дизайнеры будут читать лекции для московских школьников