В Нижнем Новгороде картину украли прямо с выставки

После просмотра записей с камер видеонаблюдения оказалось, что картину «Ярость дикой природы» украл посетитель выставки в ДК «Полиграф» еще 1 марта.

— Я узнал. что картина пропала только вчера. Обратился в полицию, заполнил все бумаги… Также просматривали видео с камер, где было видно, как все произошло. По моему мнению, мужчина действовал осознанно и целенаправленно, возможно, какой-то неадекватный ценитель живописи, так как картину снял не первую попавшуюся, — рассказал NN.ru Антон Ерёмин . — Эта картина была дорога мне в силу того, что она была написана мной для коллекции «Дикие звери», с которой я неоднократно посещал различные выставки, и являлась визитной карточкой моего личного стиля и самовыражения.

На видеозаписи, которую предоставил Антон, видно, что мужчина в светлом плаще подошел к стене с несколькими картинами, снял одну из них и, спрятав ее в плащ, покинул помещение.

Художник добавил, что мужчину с видеозаписи видел впервые. А также что он планировал продать свою картину, а полиции теперь сложно «по достоинству оценить творческий труд», так как картина нигде не была зарегистрирована или застрахована.