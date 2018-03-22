Героев знаменитых картин превратили в гопников

Шотландский художник пририсовал цветные олимпийки в стиле бренда adidas к героям шедевров мировой живописи. Об этом сообщает Metro.

Росс Муар из Глазго, который специализируется на женских портретах, начал рисовать популярные куртки с тремя фирменными полосками adidas поверх оцифрованных версий картин Микеланджело Буонарроти, Рене Магритт Пабло Пикассо и Джеймса Гатри.

«Это было весело. Идея пришла спонтанно. Нужно быть художником-универсалом, чтобы играть в такие игры. Но я не хочу, чтобы людям наскучили мои рисунки, я все-таки предпочитаю серьезную работу», — рассказал Муар.

Художник также добавил, что иллюстрации вдохновлены его собственным рабочим костюмом — он пишет в фирменных трениках.

В марте пользователь Instagram под ником @Tw1tterPicasso прославился в сети благодаря карикатурам на звезд американского шоу-бизнеса. Секрет успеха художника заключается в том, что портреты знаменитостей лишь отдаленно напоминают их реальные прототипы. Более того, рисунки кажутся детскими: за счет этого карикатурист добивается максимального комического эффекта.