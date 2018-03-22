Диван Babylon — новый шедевр Алессандро Ла Спада

В 1917–27 годах в Голландии появилось новое направление абстрактного искусства — неопластицизм. Термин ввёл Пит Мондриан . На его холстах — прямые линии, прямоугольные фигуры, чистые цвета. Столь же чёткие прямоугольные формы у зданий эпохи Баухауса. И сегодня, сто лет спустя, живопись мэтра вдохновляет, и не только архитекторов, но и дизайнеров, работающих в сфере предметного дизайна. Вот, например, диван Babylon, созданный Алессандро Ла Спада по мотивам работ художника, — вещь в духе современной роскоши.

Он, как и живопись Мондриана, для своего времени предмет новаторский: в обивке сочетаются кожа, вставки из мрамора и металла, металлическая окантовка. Со столиком из этой же коллекции диван образует геометрически идеальную композицию.