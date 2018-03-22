В честь юбилея Porsche открывается специальная выставка в Берлине

Для тех, кто желает увидеть коллекцию классических автомобилей Porsche, немецкий производитель, в честь 70-летнего юбилея, представляет специальную выставку в собственном музее в Берлине.

Коллекция продемонстрированных автомобилей включает все легендарные модели: начиная с первого родстера 356 и заканчивая новой концептуальной модификацией Mission E. Также среди главных достопримечательностей немецкой марки находится модель 911, роскошный гонщик Ле-Мана Porsche 917/20, получивший название «Розовая свинья», и новый спортивный Turismo Panamera Turbo S E-Hybrid Sport Turismo.

«Послание нашей выставки таково: дух инноваций, который за 70 лет превратил Porsche в одного из самых прибыльных автомобильных производителей в мире, будет продолжать вводить уникальный опыт бренда в будущее», — сказал Ахим Штайскаль, директор музея Porsche. Выставка работает семь дней в неделю с 10:00 до 20:00, при этом вход для всех посетителей абсолютно бесплатный.

Отмечается, это всего лишь один из нескольких специальных мероприятий, которые Porsche запланировала провести в честь 70-летнего юбилея. За ней последует специальная выставка в музее в Цуффенхаузене и, возможно, еще несколько сюрпризов.