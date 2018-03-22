Челябинцев зовут на выставку 60 кадров из жизни города глазами фотокора Александра Кондратюка

Челябинцев приглашают на фотовыставку репортажных фотографий Александра Кондратюка в Государственный исторический музей Южного Урала. В честь своего 60-летия фотокорреспондент выбрал 60 самых ярких снимков из своей многолетней работы. Александр подчеркивает, что каждый кадр — это не отдельная работа, а часть полноценной истории. Больше всего фотограф любит снимать работу, жизнь и быт трудяг: рабочих и сельскогохозяйственников.

— Это красиво, и они заслуживают. А вот что меня в последнее время коробит: коллеги отыскивают намеренно бездомных или других людей, оказавшихся в трудной ситуации. Не отрицаю этой стороны реальности, но и и использовать в своих целях не надо, — поделился автор выставки.

Чтобы лучше понять героя репортажа, Александр Кондратюк порой проживает с ним весь день, а после вспоминает это время большим теплом.

— Каждая история остается в памяти. Например, я долго искал коваля, не просто кузнеца, а именно коваля. Сейчас эта профессия почти исчезла, хотя лошади стали довольно модными. Потом поехал к нему в деревню Ташкинова и провед почти день. В другой раз снимал фотоисторию про лесоруба, сутки прожил в лесу, — рассказал фотокор.

Кстати, про Александра часто говорят, что он терпеть не может гламур и глянец, однако сам он отзывается менее категорично. Объясняет, что для себя выбрал более живое и реалистичное направление, ценно именно поймать момент сейчас и сохранить его.

— Я не «не люблю» гламур, вообще с уважением отношусь к любым жанрам, направлениям, главное, чтобы было красиво и с душой. Но мой жанр — репортаж, да-да, это самое «остановись, мгновенье, ты прекрасно», — говорит Александр.

Увидеть «В центре повседневности. К 60-летию Александра Кондратюка» до 15 апреля в Государственном историческом музее Южного Урала.