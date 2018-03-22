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Выставка «Открытия. Нестареющие шедевры» открылась в «Изопарке»
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Выставка «Открытия. Нестареющие шедевры» открылась в «Изопарке» 

Коньково 42 минуты назад
Фото: Коньково
Воспитанники «Изопарка» представили на новой выставке работы, написанные по мотивам непревзойденных шедевров мировой художественной классики.
Выставка «Открытия. Нестареющие шедевры» подготовлена к Году Европейского культурного наследия. Как сообщается на сайте «Изопарка», работы юных художников можно будет увидеть до 22 апреля.
Стоит сказать, что для многих детей, занимающихся в «Изопарке», работа в рамках этого проекта стала первым шагом в мир изобразительного искусства и архитектуры. «Памятники истории искусства в работах юных художников стали объектами изучения и исследования, что и было мотивацией для создания коллекций работ, посвященных Европейскому культурному наследию», — сообщается на сайте галереи.
Трудность задачи состояла в выборе мотива для своей работы, тем не менее каждый художник нашел тот уникальный и непревзойденный шедевр, который его вдохновил на создание уже своего шедевра!
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