Выставка «Открытия. Нестареющие шедевры» открылась в «Изопарке»

Воспитанники «Изопарка» представили на новой выставке работы, написанные по мотивам непревзойденных шедевров мировой художественной классики.

Выставка «Открытия. Нестареющие шедевры» подготовлена к Году Европейского культурного наследия. Как сообщается на сайте «Изопарка», работы юных художников можно будет увидеть до 22 апреля.

Стоит сказать, что для многих детей, занимающихся в «Изопарке», работа в рамках этого проекта стала первым шагом в мир изобразительного искусства и архитектуры. «Памятники истории искусства в работах юных художников стали объектами изучения и исследования, что и было мотивацией для создания коллекций работ, посвященных Европейскому культурному наследию», — сообщается на сайте галереи.

Трудность задачи состояла в выборе мотива для своей работы, тем не менее каждый художник нашел тот уникальный и непревзойденный шедевр, который его вдохновил на создание уже своего шедевра!