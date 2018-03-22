С 31 марта по 21 апреля в галерее «Листок» будет проходить выставка художественных произведений декоративной живописи

Посетители смогут увидеть более 60 работ: живописи, графики, прикладного искусства, созданных авторами в течение последних 10 лет. Об этом сообщается на сайте галереи.

Открытие выставки состоится 31 марта в 16:00, продлится она до 21 апреля. Вход будет свободный.

Представленные на выставке произведения созданы авторами в разных стилях и направлениях, однако их объединяют художественные принципы декоративной живописи.

Сегодня «Декоративная живопись» — актуальная интонация времени. Художественный язык каждого автора особенный и неповторимый. В каждой работе своя магия цвета, формы и содержания.

На выставке также будут представлены произведения художников-преподавателей работавших на факультете в то время, одних из тех, кто стоял у истоков создания этого направления в живописи — Джаида Джемаля и Ольги Ивановой

Фото взято: http://s.picture-russia.ru/wpic/l/4/0/401fe4ec42d80a1ea71b130767d16122.jpg