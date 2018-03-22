В Калининграде накануне ЧМ по футболу откроется уникальная выставка

Уникальная художественная выставка откроется в Калининграде накануне чемпионата мира по футболу, который стартует в 11 городах страны в середине июня. В экспозиции будут представлены картины из Третьяковской галереи, сообщает радио « Комсомольская правда ».

В частности, на выставку привезут полотно Василия Поленова «Московский дворик», которое пробудет в Калининграде в течение месяца.

Как сообщила директор местного Кафедрального собора Вера Таривердиева, картина будет выставлена в здании главного храма города.

«Прежде чем было принято такое решение, эксперты из Третьяковской галереи тщательно изучили условия содержания полотна в нашем соборе, учли особенности климата. Поэтому картина появится у нас именно летом», — пояснила эксперт. При этом попасть на выставку смогут не только местные жители, но и все гости города, которые приедут на матчи турнира.