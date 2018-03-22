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В библиотеке №192 прошёл мастер-класс для художников-дебютантов
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В библиотеке №192 прошёл мастер-класс для художников-дебютантов 

Вестник Бутова 4 часа назад
Фото: Вестник Бутова
Мастер-класс с названием «Картина за 3 часа: пейзаж» собрал начинающих взрослых художников. Такой мастер-класс в библиотеке №192 проходил уже во второй раз.
Новые участники мастер-класса учились рисовать пейзаж масляными красками, а те, кто пришёл не впервые, пополнили копилку своих живописных знаний и умений.
Все художники-дебютанты получили большое удовольствие как от самого процесса, так и от созданных ими «маленьких шедевров».
Такие мастер-классы для библиотеки №192 становятся уже традицией. Ближайший живописный мастер-класс намечен на 1 апреля. Так что все, кому он интересен, звоните в библиотеку №192 по телефону: 8-495-711-80-45
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