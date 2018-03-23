Жителям района Арбат расскажут об искусстве древнего междуречья

Посетители библиотеки «Дом имени Алексея Лосева» 28 марта услышат лекцию «Искусство первобытного мира и Древнее Междуречье».

Мероприятие проведет искусствовед, сотрудник отдела научной популяризации Государственной Третьяковской галереи Ольга Шикалова.

Гости узнают много новых интересных фактов об одной из самых древних цивилизаций. Посетителям расскажут о шумерах, которые жили в Междуречье.

Вход на мероприятие платный. Билет можно приобрести на сайте.

Гостей будут ждать к 19:00 по адресу: улица Арбат, дом №33.