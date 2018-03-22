Распишут заново: мэр заявил, что на месте закрашенных граффити в центре появятся другие

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщил, что стену во дворе гостиницы «Центральная» раскрасят местные художники.

«Это строение в частной собственности. Собственник и закрасил [граффити]. Есть договорённость, что ко Дню города эта поверхность будет отдана нашим художникам. Я думаю, у нас много художников, которые представят произведения, выразят себя на этой площадке», — рассказал Анатолий Локоть 22 марта в эфире радио «Городская волна».

Популярные у новосибирцев граффити закрасили 13 марта. На следующий день администрация гостиницы «Центральная» объяснила, почему это сделала. 15 марта возмущенный житель Новосибирска даже принёс траурные цветы в знак того, что больше нет популярного места, где можно было фотографироваться.