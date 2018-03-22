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Распишут заново: мэр заявил, что на месте закрашенных граффити в центре появятся другие
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Распишут заново: мэр заявил, что на месте закрашенных граффити в центре появятся другие 

ngs.ru 3 часа назад
Фото: ngs.ru
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщил, что стену во дворе гостиницы «Центральная» раскрасят местные художники.
«Это строение в частной собственности. Собственник и закрасил [граффити]. Есть договорённость, что ко Дню города эта поверхность будет отдана нашим художникам. Я думаю, у нас много художников, которые представят произведения, выразят себя на этой площадке», — рассказал Анатолий Локоть 22 марта в эфире радио «Городская волна».
Популярные у новосибирцев граффити закрасили 13 марта. На следующий день администрация гостиницы «Центральная» объяснила, почему это сделала. 15 марта возмущенный житель Новосибирска даже принёс траурные цветы в знак того, что больше нет популярного места, где можно было фотографироваться.
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