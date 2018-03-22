Куда пойти в выходные дни в Перми? Афиша на 24, 25 марта

24 марта | ВЫСТАВКИ

#ЦветСвет | Светомузыкальная инсталляция | 20.00, 21.00, 22.00 | Набережная Камы | 0+

Будущая Пермь | 12.00-19.30 | Арт-резиденция | 6+

Всё о Еве | Арт-проект | 11.00-19.00 | Галерея «Уникум» | 6+

Дойти до сути | Выставка Юрия Заботина | 10.00-21.00 | Киноцентр «Премьер» | 0+

Заколдованные принцессы | 10.00-18.00 | Библиотека № 13 им. В. Г. Короленко | 0+

Золотые купола | Выставка Людмилы Юрчатовой | 11.00-17.00 | Дом художника | 6+

Интерактивная мультимедийная выставка | 12.00-21.00 | Фестивальный дом на эспланаде | 0+

Ищи меня в цветах | Выставка ижевской художницы Кати Царевой | 12.00-21.00 | Музей современного искусства PERMM | 12+

Кошка и её художники | Фотовыставка | 10.00-21.00 | Киноцентр «Премьер» | 0+

Лирика большого города | Выставка Александра Зырянова | 10.00-19.00 | Пермская художественная галерея | 0+

Метаморфозы | 11.00-19.00 | Галерея «Уникум» | 6+

Митривна | Выставка Татьяны Нечеухиной | 12.00-18.00 | Галерея «Марис-арт» | 6+

Неизвестный Солженицын | Фотовыставка | 10.00-18.00 | Библиотека № 13 им. В. Г. Короленко | 0+

Откровение луковиц | 11.00-19.00 | Центральный выставочный зал | 0+

Открытая коллекция | 12.00-21.00 | Музей современного искусства | 0+

Пермь как Пермь | Фотовыставка-исследование | 10.00-19.00 | Пермская художественная галерея | 0+

Свободное время | Выставка работ участников студии Френкеля | 12.00-19.30 | Арт-резиденция | 6+

Тайны моих антресолей. Часть 2 | 12.00-19.30 | Арт-резиденция | 6+

Экскурсии | 11.00-17.00 | Пермский музей авиации | 6+

24 марта | СПЕКТАКЛИ, КОНЦЕРТЫ, ШОУ, ЛЕКЦИИ

iDANCE. Irish dance troupe | Ирландское танцевальное шоу | 19.00 | Дворец культуры им. С. М. Кирова | 6+

Ах, Красная Шапочка! | 11.00 | Пермский театр кукол | 4+

Вечер туристской песни | 19.00 | Большой зал филармонии | 12+

Дом, который построил Джек | Интерактивное представление | 11.00, 14.00 | ПДНТ «Губерния» | 2+

Дядя Ваня | 19.00 | Камерный театр «Новая драма» | 12+

Жираф-шоу! | 12.00, 16.00 | Цирк | 0+

Здравствуйте, я ваша тетя! | Музыкальная комедия | 19.00 | Дворец культуры им. Ю. А. Гагарина | 12+

Золушка | 13.30, 16.00 | Пермский театр кукол | 5+

Илья Авербух . Вместе и навсегда | 18.00 | Дворец спорта «Молот» | 6+

Как Тимоша на ракете летал | 10.30 | Планетарий | 3+

Калека с Инишмана | 18.00 | У Моста | 16+

Капитан Коко и Зелёное стеклышко | 11.00 | Дом актёра | 5+

Карлик Нос | 18.00 | Театр-Театр | 6+

Кладовая сказок | 14.00 | Театр кукол «Туки-Луки» | 3+

Космический адрес Земли | 15.00 | Планетарий | 6+

Лев, Колдунья и платяной шкаф | 11.00, 15.00 | Театр юного зрителя | 10+

Однажды мы все будем счастливы | 19.00 | Дом актёра | 16+

Оранжевый Ёжик | 14.00 | Дом актёра | 3+

Орган и дудук | 18.00 | Пермская краевая филармония | 6+

Пегий пёс, бегущий краем моря | Хореографический этнический спектакль | 19.00 | Пространство событий «Часовой завод» | 0+

Песни Валерия Ободзинского в исполнении Владимира Чадова | 20.00 ПДНТ «Губерния» | 6+

Рыжая плутовка | 11.00 | Театр кукол «Туки-Луки» | 3+

Смена | Моноспектакль | 19.00 | Театр «КТО» | 16+

Созвездия Зодиака | 19.00 | Планетарий | 10+

Увлекательная астрономия | 12.00 | Планетарий | 6+

ЦокотуХа-Ха | 16.00 | Театр «КТО» | 3+

Чайка. Эксперимент | 21.00 | Сцена-Молот | 16+

Шоу под дождём | 19.00 | Дворец культуры им. А. Г. Солдатова | 18+

Этот огромный, огромный мир | 17.00 | Планетарий | 7+

25 марта | ВЫСТАВКИ

#ЦветСвет | Светомузыкальная инсталляция | 20.00, 21.00, 22.00 | Набережная Камы | 0+

Будущая Пермь | 12.00-19.30 | Арт-резиденция | 6+

Дойти до сути | Выставка Юрия Заботина | 10.00-21.00 | Киноцентр «Премьер» | 0+

Интерактивная мультимедийная выставка | 12.00-21.00 | Фестивальный дом на эспланаде | 0+

Ищи меня в цветах | Выставка ижевской художницы Кати Царевой | 12.00-21.00 | Музей современного искусства PERMM | 12+

Кошка и её художники | Фотовыставка | 10.00-21.00 | Киноцентр «Премьер» | 0+

Лирика большого города | Выставка Александра Зырянова | 11.00-19.00 | Пермская художественная галерея | 0+

Митривна | Выставка Татьяны Нечеухиной | 12.00-18.00 | Галерея «Марис-арт» | 6+

Откровение луковиц | 11.00-19.00 | Центральный выставочный зал | 0+

Открытая коллекция | 12.00-21.00 | Музей современного искусства | 0+

Пермь как Пермь | Фотовыставка-исследование | 11.00-19.00 | Пермская художественная галерея | 0+

Свободное время | Выставка работ участников студии Френкеля | 12.00-19.30 | Арт-резиденция | 6+

Тайны моих антресолей. Часть 2 | 12.00-19.30 | Арт-резиденция | 6+

Экскурсии | 11.00-17.00 | Пермский музей авиации | 6+

25 марта | СПЕКТАКЛИ, КОНЦЕРТЫ, ШОУ, ЛЕКЦИИ

Open Kids | Большой сольный тур | 18.00 | Дворец культуры им. А. Г. Солдатова | 6+

В звёздном царстве Зодиака | 12.00 | Планетарий | 5+

Вечер уличной магии | 20.00 | Театр «КТО» | 16+

Вода | 11.00 | Дом актёра | 1+

Голубая комната | 20.00 | Сцена-Молот | 18+

Жираф-шоу! | 12.00, 16.00 | Цирк | 0+

Золушка | 11.00 | Пермский театр кукол | 5+

Иллюзионное шоу клоунов | 12.00 | Ресторан-театр «Данилин» | 3+

Калека с Инишмана | 18.00 | У Моста | 16+

Камедыя | 19.00 | У Моста | 16+

Концерт симфонической музыки | 19.00 | Театр оперы и балета им. П. И. Чайковского | 6+

Круиз по Солнечной системе | 15.00 | Планетарий | 7+

Любовь не картошка, не выбросишь в окошко! | Комедия | 19.00 | Большой зал филармонии | 12+

Не хочу быть собакой | 14.00 | Дом актёра | 5+

Небесные светлячки | 10.30 | Планетарий | 3+

Оскар и Розовая дама | 19.00 | Дом актёра | 14+

Пегий пёс, бегущий краем моря | Хореографический этнический спектакль | 19.00 | Пространство событий «Часовой завод» | 0+

Петя и Волк | 15.00 | Театр-Театр | 6+

Рикки-Тикки-Тави | 11.00, 14.00 | Театр кукол «Туки-Луки» | 4+

Страшно-интересное представление | Семейное шоу | 14.00 | Дворец культуры железнодорожников | 6+

Теремок | 17.00 | Театр кукол «Туки-Луки» | 2+

Три кота | 11.00 | Большой зал филармонии | 0+

Школа маленьких звездочётов | 17.00 | Планетарий | 5+