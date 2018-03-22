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Музейная «летучка» для активных родителей
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Музейная «летучка» для активных родителей 

Вечерняя Москва 3 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
В субботу, 31 марта, специально для москвичей, увлеченных творчеством Музейный центр Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного искусства открывает двери.
Впервые сотрудники центра покажут его работу изнутри. Гости узнают, что такое музейный центр и как он работает, посмотрят на работу мастерских и познакомятся с настоящими народными умельцами. После прогулки по Музейному центру, специалисты постараются ответить на все вопросы о работе музея и музейного центра и расскажут о летних программах для детей и взрослых.
Всех заинтересованных гостей музей ждет 31 марта в 14.00. Сбор у кассы. Вход свободный!
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