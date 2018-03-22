Книжная выставка Читать — это еще и веселье откроется в Доме культуры Дружба

Книжная выставка " Читать — это еще и веселье" откроется в Доме культуры «Дружба»

Методисты библиотеки при Доме культуры «Дружба» поселения Вороновское 1 апреля организуют выставку «Читать — это еще и веселье».

— Это мероприятия мы проводим каждый год. Считаем, что такая экспозиция будет интересна для детей из младших классов. На выставке будут представлены работы отечественных писателей. На полках дети найдут книги Николая Носова Виктора Драгунского и Виктора Голявкина, — прокомментировали сотрудники библиотеки.

Познакомиться с экспонатами все желающие смогут до 8 апреля.