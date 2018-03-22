Барельеф С. Меркурова адаптируют для слабовидящих посетителей выставки «Архитектура футбольных стадионов»

Центральный фрагмент барельефа Сергея Меркурова с северной трибуны стадиона «Динамо» будет доступен слабовидящим посетителям выставки «Архитектура футбольных стадионов. От авангарда к современности» в государственном Музее архитектуры им. А. Щусева. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе «ВТБ Арена парк».

«Копия барельефа размером 25х96 см будет изготовлена из специального материала пластикрита, что позволит гостям выставки с дефектами зрения тактильно познакомиться с творением выдающегося скульптора», — сказали в пресс-службе.

В пресс-службе уточнили, что выставка «Архитектура футбольных стадионов. От авангарда к современности» откроется в государственном Музее архитектуры им. А. Щусева в 20-х числах мая и продлится до середины августа.

«Мы считаем, что тематика выставки очень актуальна, особенно в преддверии чемпионата мира по футболу. Надо понимать, что в нашей стране новые стадионы не строились с 70-х гг., процесс был возобновлен только в начале 2000-х гг. с открытием арены «Локомотива» в Черкизово в 2002 г. Потом были стадионы «Фишт» в Сочи, «Крестовский» в Санкт-Петербурге, «Спартак» , ЦСКА — в Москве. Скоро вводится « ВТБ арена-Центральный стадион «Динамо» им. Л. Яшина». К слову, мы собираемся подробно рассказать посетителям выставки о спасенных барельефах, долгие годы украшавших северный и южный фасады стадиона «Динамо», а также о других объектах культурного наследия со спортивных сооружений советской эпохи», — отметила директор музея им. А. Щусева Елизавета Лихачева

Руководитель проекта «ВТБ Арена парк» Андрей Перегудов подчеркнул, что стадионы — одни из важнейших объектов культуры в советское время.

«Мы хотим совместно с Щусевским музеем проанализировать и полнее раскрыть эту тему. Мы предоставили организаторам выставки, которую посвятили нашему реконструированному стадиону, отдельный зал, ценные экспонаты из наших архивов — старинные плакаты, афиши, мишени, фотографии, кинохронику, книги. Мы примем участие в производстве аудиогида по экспозиции, помогли включить фрагмент барельефа Меркурова в инклюзивную программу для слабовидящих посетителей выставки. Убеждены, она станет заметным событием культурной жизни столицы и привлечет большое количество гостей Мундиаля», — отметил А. Перегудов.