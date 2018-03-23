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Завершен последний этап работ по установке барельефов С. Меркурова на фасад стадиона «ВТБ Арена парк»
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Завершен последний этап работ по установке барельефов С. Меркурова на фасад стадиона «ВТБ Арена парк» 

Агентство «Москва» 47 минут назад
Копии барельефов советского скульптора Сергея Меркурова, расположенные на северной и южной трибунах стадиона «ВТБ Арена парк», обработаны специальным защитным покрытием: таким образом завершились все работы по их установке на фасад стадиона. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе «ВТБ Арена парк». «Завершены работы по установке защитного слоя на легендарных барельефах выдающегося советского скульптора С. Меркурова, вернувшихся на фасады северной и южной трибун Центрального стадиона „Динамо“, которые они украшали более 80 лет. Реставраторы обработали мастикой монтажные швы и отверстия, а также пропитали поверхности копий гидрофобизирующими и биоцидными составами. Все эти работы позволят сохранять копии барельефов от пагубного воздействия атмосферных осадков и окружающей среды в течение как минимум полувека, ограничиваясь профилактическими процедурами примерно раз в пять-шесть лет. Таким образом была увенчана долгая, кропотливая работа по спасению и возвращению барельефов на родной стадион, начало которой относится к 2012 г., когда в связи с реконструкцией стадиона они были демонтированы с почти 20-метровой высоты», — заявили в пресс-службе.
Как отметили в пресс-службе, подлинники барельефов С. Меркурова станут центром экспозиции в арт-пространстве площадью 1,5 тыс. кв. м, которое разместится на нулевом уровне «ВТБ Арена парк», непосредственно под футбольным полем. Реставрация была проведена всего за 11 месяцев творческим коллективом специалистов мастерской «Наследие» во главе с Инной Пчеловой.
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