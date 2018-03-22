Мастер-класс «Основы изобразительной грамоты» прошел в Доме творчества «Ховрино»

Его провел руководитель студии рисунка и живописи Михаил Власко.

— Мастер-класс был ориентирован на овладение участниками элементарными познаниями в области реалистического искусства, развитие у них творческих способностей, воображения, пространственного мышления, формирование навыков рисования с натуры, по памяти и представлению, — отметили в ДТ.

Напомним, студия рисунка и живописи работает для жителей района с 15 лет на бесплатной основе. ДТ «Ховрино» расположен по адресу: ул. Зеленоградская, д. 17, корп. 1. (то)