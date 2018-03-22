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В Измайловском Кремле отметили Международный день театра кукол
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В Измайловском Кремле отметили Международный день театра кукол 

Управа района Измайлово города Москвы 57 минут назад
Фото: Управа района Измайлово города Москвы
Здесь на выставке «Япония. Куклы, сказки и легенды» в галерее «Кукольный переулок» прошел День открытых дверей.
В среду, 21 марта, Измайловский кремль в рамках проекта «Япония. Куклы, сказки и легенды» собрал художников и пригласил москвичей на обзорные экскурсии и мастер-классы. Кроме того каждый желающий смог пообщаться с известными художниками и авторами уникальных кукол.
Отметим, что галерея «Кукольный переулок» — это проекты, посвященные сказкам разных стран и народов, созданные художниками Международного объединения авторов кукол. Проект «Япония. Куклы, сказки и легенды» стал не просто выставкой, а образовательной площадкой с интересными экскурсиями, мастер-классами и кукольными спектаклями, посвященными японской культуре.
Адрес: Измайловское шоссе, д. 73Ж. При входе в главные ворота Кремля нужно повернуть налево и через 50 метров войти в правую дверь угловой башни с надписью «Ретро».
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